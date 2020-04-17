Almanya’da koronavirüs nedeniyle en ölümcül ikinci gün! 299 kişi hayatını kaybetti
Almanya bugün açıkladığı verilerle en ölümcül ikinci günü yaşadı. Dün 315 ölümle rekor can kaybı doğrulanmıştı, bugün ise 299 ölüm kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 299 kişi virüs nedeniyle öldü.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5. ÜLKE
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 137 bin 698 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu.
ÖLENLERİN SAYISI 4 BİNİ AŞTI
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 52'ye çıktı.Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.
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