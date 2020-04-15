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Son dakika: Almanya tedbirleri kademeli olarak kaldıracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ALMANYA TEDBİRLERİ KADEMELİ OLARAK KALDIRACAK

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Almanya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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