ABD'de yaşayan en yaşlı Türk, Safa Mediha Süleyman coronavirüse yenildi
ABD’de yaşayan ve 100 yaşında olan Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayata veda etti. Öte yandan yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 320’ye çıktı.
Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.
TÜRK MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK
Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.
ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 320'YE ÇIKTI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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