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ABD'de yaşayan en yaşlı Türk, Safa Mediha Süleyman coronavirüse yenildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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ABD'DE YAŞAYAN EN YAŞLI TÜRK, KORONAYA YENİLDİ!

’de yaşayan ve 100 yaşında olan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayata veda etti. Öte yandan yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 320’ye çıktı.

'den 75 yıl önce 'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan 'ın ölümü sevenlerini üzdü.

TÜRK MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.

ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 320'YE ÇIKTI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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