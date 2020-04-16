Uşak'ta bir köyde daha karantinaya alındı

Uşak'ta merkeze bağlı Mesudiye köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 2 koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.



Karar üzerine jandarma ekipleri, 180 haneli 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kurdu. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kentte daha önce de Banaz ilçesine bağlı Gürlük köyü ile merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü karantinaya alınmıştı. Mesudiye Köyü ile karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi.