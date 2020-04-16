Antalya’da yolda damar yolu açık halde yerde yatan şahıs coronavirüs paniği yarattı

Antalya'da yolda damar yolu açılmış halde yerde hareketsiz yatan şahıs, jandarma ve 112 ekiplerini alarma geçirdi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilen şahıs, tomografiye sevk edildiği sırada hastaneden kaçtı.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Konya kavşağında yolun kenarında bir vatandaşın hareketsiz bir şekilde yattığı yönünde vatandaşlardan gelen ihbar jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdi.

YATTIĞI YERDEN KALDIRILDI

Olay yerine gelen ve şahsın korona virüslü olma ihtimaline karşı gerekli önlemleri alan 112 acil sağlık ekibi şahsı yattığı yerden kaldırarak ambulansa almaya çalıştı. Uzun süre ambulansa binmemekte direnen şahıs, jandarmanın da uyarı ve uğraşları sonucunda ambulansa bindirildi.

KAÇMA İHTİMALİ AKILLARA GELDİ

Şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği, kendisine uzatılan maske ve eldivenleri takacak gücü olmadığı için sağlık görevlilerinin yardımıyla taktığı gözlendi. Adının Abdurrahman İlker Tandoğan olduğu belirlenen şahsın, kolunda damar yolu açılmış olması bir sağlık kurumundan kaçmış olma ihtimalini akıllara getirdi.

KAÇIP İZİNİ KAYBETTİRDİ

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Abdurrahman İlker Tandoğan'ın acil servisten tomografiye gönderildiği sırada hastaneden kaçarak izini kaybettirdiği belirlendi.