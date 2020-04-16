Sivas'ta üretildi 16 ülkeye ihraç ediyor! 'Antibakteriyel tabut'
Korona virüse özel Sivas’ta üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, "Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor“ dedi.
Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren korona virüs salgınıyla ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu. Sivas'ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, korona virüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti.
TÜRKİYE'DE TEK
Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Korona virüs ölümlerine özel olarak üretilen patentli tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Korona virüs ölümlerinde kullanılan tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.
"TABUTUMUZUN ÖZELLİĞİ TEK KULLANIMLIK OLMASI"
Korona virüs ölümlerine özel tek kullanımlık tabutların 16 ülkeye ihraç edildiğini belirten firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, "Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir. Kovid-19'un ortaya çıkması ile birlikte Covid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Covid-19 cenazelerine özeldir.
Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor" dedi.
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