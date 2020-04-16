İmamlar 'Vefa Sosyal Destek Grupları'na katıldı! İşte o görüntüler

Koronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü süreç Türkiye’ye birçok kazanım getiriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu da bu kazanımların başında geliyor. İmamlar da Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek veriyorlar ve ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.

Sarıyer'de Baltalimanı Mahallesi'nde, görevli "İmam Hatipler" ihtiyacı olanlara sosyal destek sağlıyor. Konuyla ilgili Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Kadıoğlu, "125 adet aktif din görevlisi ile üzerimize düşen yerine getiriyoruz. Ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte destek olmak için elimizden geleni yapmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"AİLELERE ULAŞILIYOR"

Müftü Oğuzhan Kadıoğlu, "Biz Sarıyer İlçesinde İstanbul Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda buradaki 125 din görevlisi ile aktif bir şekilde mahallemizde gıda kolisi yardımlarıyla ilgilenmekteyiz. Bine yakın aileye imamlarımız ulaşmış durumda." dedi.

"ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR"

Kadıoğlu, "Bu kişilerin tespiti konusunda İstanbul Vailliği 112 acil çağrı merkezini arayan kardeşlerimiz ve diğer kanallardan ulaşan kardeşlerimiz, fakir olan ya da evinden çıkamayan kardeşlerimize gereken yardımları ulaştırılıyor. Bu kardeşlerimize destek olmanın huzurunu yaşıyoruz. Camideki din görevlisi mahallesindeki her bir kişi ve fert ile ilgileniyor, bir din gönüllüsü hassasiyetiyle zor süreçte kendi üzerine düşen görevi yapmanın gayreti içerisinde…" diye konuştu.