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Bartın’da ağabeyini öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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ARAZİ KAVGASI KARDEŞ KATİLİ YAPTI

'da arazi tartışması yaşayan ağabey ve kardeşi arasında kan aktı. Tüfekle ağabeyi ve yeğenine ateş açan zanlı ağabeyinin canını aldı yeğenini yaraladı. Olaydan sonra zanlı, jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyü Yaylacık Mahallesi'nde, aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen Mustafa (43) ile abisi Hüseyin B. (45) arasında tartışma çıktı.,

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa B, abisi ve yanındaki yeğeni Berat B'ye (21) av tüfeğiyle ateş etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin B'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan oğlu ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Hüseyin B'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için aynı hastaneye götürüldü. Şüpheli Mustafa B, jandarmaya teslim oldu.

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