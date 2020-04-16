İmamlar 'Vefa Sosyal Destek Grupları'na katıldı! İşte o görüntüler

Koronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü süreç Türkiye’ye birçok kazanım getiriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu da bu kazanımların başında geliyor. İmamlar da Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek veriyorlar ve ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.