CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğu tescillendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, koronovirüs salgınına karşı mücadelede önemli bir katkı sağladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekillerin her fırsatta karaladığı şehir hastaneleri, koronavirüs salgını sırasında sağlık sisteminin can simidi oldu. CHP’nin vizyonsuzluğu ortaya çıktı

Devasa hastanelerin, koronovirüs salgını sırasında Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi. Şehir hastanelerinin başarısı ve bu süreçte üstlendiği büyük görev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin şehir hastanelerine yönelik öteden beri söyledikleri karalayıcı sözlerin de ne kadar büyük bir vizyonsuzluk örneği olduğunu ortaya koydu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre önce katıldığı televizyon programında, şehir hastanelerinin gereksiz olduğuna yönelik söz söylememiş gibi hastane yapımına itirazı olmadığı söyledi. Ancak arşiv kayıtları Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.



UNUTTUKLARI O SÖZLER

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin şehir hastanelerine yönelik sözlerinden bazıları:

21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.

16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."

14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.

19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" dedi.

11 Aralık 2019 CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bütçesi olmadığı gerekçesiyle yapmayacağını açıkladı.

22 Şubat 2013 CHP İstanbul milletvekili Müslim Sarı, Meclis'te kabul edilen şehir hastaneleri yasası ile ilgili olarak, "Şehir hastaneleriyle 5 kat zarar edilecek. Zarar ve risk doktorun emeğinden yurttaşın da cebinden karşılanacak" iddiasında bulundu.

15 Şubat 2017 CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin'deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu iddia ederek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır" dedi.

KENAN KIRAN / SABAH