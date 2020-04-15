THY'den bir acı haber daha! Koronavirüse yenik düştü
Türk Hava Yolları'nda (THY) kaptan pilot olarak çalışan Serdar Gündoğdu, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Çin'den getirilen Favipiravir'ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bir karantina haberi daha!
- 'Hafta sonu bakkallar açık kalsın' önerisi
- 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı!
- Coronavirüse karşı kullandığımız kimyasallara dikkat!
- Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası
- Koronavirüs aşısı hazır mı? Virüs eve ayakkabılar ile nasıl giriyor?
- "Borcumdan çok faiz istediler"
- Suriyeli gence polisin tepkisi sosyal medyayı salladı
- İstanbul'da şoke eden görüntü!
- Türkiye iki ülkedeki 890 vatandaşını tahliye etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?