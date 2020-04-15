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THY'den bir acı haber daha! Koronavirüse yenik düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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THY'DEN BİR ACI HABER DAHA! KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Türk Hava Yolları'nda () olarak çalışan Serdar Gündoğdu, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'de görevli Kaptan , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nin koronavirüs tedavisinde farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Çin'den getirilen Favipiravir'ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" dedi.

THY kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle vefat etti THY KAPTAN PİLOTU MEHMET ALİ KILIÇ KORONAVİRÜS NEDENİYLE VEFAT ETTİ
THY koronavirüse karşı yeni önlemleri duyurdu THY KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLERİ DUYURDU

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