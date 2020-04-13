THY kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle vefat etti
Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Corona virüs (covid-19) hastalığına yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan Mehmet Ali Kılıç, yaşamını yitirdi.
"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"
Havayolu Çalışanları Sendikası'ndan (Havasen) yapılan açıklamada, "THY Sorumlu Kaptan Pilotumuz Mehmet Ali Kılıç'ı Kovid-19 sebebiyle kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sendikadan yapılan duyuruda koronavirüs tedavisi devam eden Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı bildirildi.
Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA - DHA
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