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THY kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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THY KAPTAN PİLOTU KORONA NEDENİYLE VEFAT ETTİ

() kaptan pilotlarından , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Corona virüs (covid-19) hastalığına yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan , yaşamını yitirdi.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Havayolu Çalışanları Sendikası'ndan (Havasen) yapılan açıklamada, "THY Sorumlu Kaptan Pilotumuz Mehmet Ali Kılıç'ı Kovid-19 sebebiyle kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sendikadan yapılan duyuruda koronavirüs tedavisi devam eden Serdar Gündoğdu için de donör arandığı bildirildi.



Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA - DHA

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