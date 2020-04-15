15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası

Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
IRMAK KENARINDA GÜNEŞLENMEYE KORONAVİRÜS CEZASI

Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları geçici süreyle kapatıldı. Öte yandan yasaklanan piknik alanında güneşlenen 2 kişiye, 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi.

Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları geçici süreyle kapatıldı.

2 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER TL CEZA KESİLDİ

Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan Mesire Alanı'nda ırmak kenarında güneşlenen genç kız ile erkek arkadaşı, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince uyarıldı.

Ekipler, 2 kişinin yanına gelerek, piknik alanına girişin yasak olduğunu belirtti. Uyarıları dinleyen 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA