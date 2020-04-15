Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları geçici süreyle kapatıldı. Öte yandan yasaklanan piknik alanında güneşlenen 2 kişiye, 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi.
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları geçici süreyle kapatıldı.
2 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER TL CEZA KESİLDİ
Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan Mesire Alanı'nda ırmak kenarında güneşlenen genç kız ile erkek arkadaşı, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince uyarıldı.
Ekipler, 2 kişinin yanına gelerek, piknik alanına girişin yasak olduğunu belirtti. Uyarıları dinleyen 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.
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