Kocaeli'de kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaçak üretilen 90 bin cerrahi maskeye el konuldu. İhbar üzerine yapılan operasyonda bir şüpheli hakkında yasal işlem de yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz ve ruhsatsız tıbbi ve medikal malzemelerin üretimine ve satışına yönelik çalışma başlattı.
90 BİN MASKEYE EL KONULDU
Darıca ilçesinde bir iş yerinde izinsiz cerrahi maske üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 90 bin maske ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Haydar Baş'a son veda! Koronaya yenik düşmüştü
- Uzmanlar endişeli! Yeni belirtiler...
- TEM bağlantı yolunda kaza!
- Feci yangın! 12 bin tavuk...
- A Haber filyasyon merkezini görüntüledi
- Dünyadan gizli ürettiler! Kilometrelerce öteden...
- Çileden çıkaran savunma!
- Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki...
- A101'de bu hafta neler var?
- 2 ilde karantina kararları!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
- MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
- Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyondan geçti! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu