Kocaeli'de kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaçak üretilen 90 bin cerrahi maskeye el konuldu. İhbar üzerine yapılan operasyonda bir şüpheli hakkında yasal işlem de yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz ve ruhsatsız tıbbi ve medikal malzemelerin üretimine ve satışına yönelik çalışma başlattı.

90 BİN MASKEYE EL KONULDU

Darıca ilçesinde bir iş yerinde izinsiz cerrahi maske üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 90 bin maske ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.