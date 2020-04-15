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Son dakika haberi... Adana'da skandal olay! Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede "Bende varsa herkese bulaşsın" deyip güvenlik görevlilerini darbetti |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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BENDE VARSA HERKESE BULAŞSIN DEYİP...

Son dakika haberi... 'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takması için kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darbeden şüpheliye polis müdahale etti. Güvenlik görevlilerinden , " içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. .' diyerek bize saldırıda bulundu." ifadesini kullandı.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, maske takması konusunda kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darbetti.

Adana'da skandal olay! Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede Bende varsa herkese bulaşsın deyip güvenlik görevlilerini darbetti |Video ADANA'DA SKANDAL OLAY! KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRDIĞI HASTANEDE "BENDE VARSA HERKESE BULAŞSIN" DEYİP GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DARBETTİ |VİDEO

Çukurova Devlet Hastanesinde Kovid-19 belirtileri nedeniyle test yapılan L.K, daha sonra acil girişinde beklemeye başladı.

Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.


Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darbeden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi.

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.



"BENDE VARSA HERKESE BULAŞSIN"

Güvenlik görevlilerinden , "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın.' diyerek bize saldırıda bulundu." ifadesini kullandı.



Hastanede gözetim altında alınan L.K, test sonucuna göre Fatih götürülecek.

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