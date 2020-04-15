İstanbul’da yapılan operasyonda 5 bin 575 adet koronavirüs tanı kiti ele geçirildi
İstanbul’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli’de 5 bin 575 adet Covid – 19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.
Şişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.
İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPILDI
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.
5 BİN TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ
Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.
İŞLEM YAPILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.
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