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İstanbul’da vahşet! Yavru köpeğin başını koparıp patilerini kestiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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VAHŞET! OKURKEN KANINIZ ÇEKİLECEK

ilçesinde sokak hayvanlarının barınabilmesi için yaptırılan kulübelerden birinin önünde, başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş bulundu. Polis, köpeği bu hale getiren kişi ya da kişileri tespit için çalışmaya başlarken, bu durumu gören hayvanseverler gözyaşı döktü.

Hayvanseverlerin büyük tepkisini toplayan olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, bir süre önce sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için boş arazide ahşap kulübeler yaptı.

YEM VE SU BIRAKTILAR

Hayvanseverler buraya sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonu da dahil her gün yem ve su bıraktı.

BAŞINI KOPARDILAR

Dün saat 22.00 sıralarında köpeklere mama ve su vermek üzere gelen hayvansever bir kadın, köpek kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru sokak köpeğini görünce polisi aradı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve belediye görevlileri inceleme yaptı. Yavru köpeğin parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından poşete konuldu.

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