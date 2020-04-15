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Tekirdağ'da tehlikeli motosiklet yolculuğu! Çileden çıkaran savunma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ÇİLEDEN ÇIKARAN SAVUNMA!

’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı. Motosiklette seyahat edenlerin söyledikleri, “Sosyal mesafeye uyuyoruz” sözleri ise şaşkınlık yarattı.

'ın Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ön selesine aldığı yolcu ile tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da tehlikeli motosiklet yolculuğu! Çileden çıkaran savunma TEKİRDAĞ'DA TEHLİKELİ MOTOSİKLET YOLCULUĞU! ÇİLEDEN ÇIKARAN SAVUNMA

ÇİLEDEN ÇIKARAN CEVAP

Seyahat anında kendilerine 'Ne yapıyorsunuz?' sorusu yöneltilen yolcu ise, "Sosyal mesafeye uyuyoruz.'" diyerek çileden çıkaran bir yanıt verdi.

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