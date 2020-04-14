İstanbul’da çimende kahvaltı yapan adam serseri kurşunla yaralandı
İstanbul Beşiktaş'ta saat 06.00 sıralarında Balmumcu Zincirlikuyu Sokak'ta bulunan çimenlik alanda kahvaltı yapan bir kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.
İddiaya göre kahvaltı yapmak için alana gelen Bekir Yılmaz nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu.
POLİSE HABER VERDİ
Bacağından yaralanan Yılmaz polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde yatan yaralıyı bir süre çimenlik alanda aradıktan sonra buldu.
DELİL ARANDI
Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede delil araması yaptı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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