14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da çimende kahvaltı yapan adam serseri kurşunla yaralandı

İstanbul’da çimende kahvaltı yapan adam serseri kurşunla yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA AKILALMAZ OLAY!

Beşiktaş'ta saat 06.00 sıralarında Balmumcu Zincirlikuyu Sokak'ta bulunan çimenlik alanda kahvaltı yapan bir kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.

İddiaya göre kahvaltı yapmak için alana gelen nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu.

İstanbul��da çimende kahvaltı yapan adam serseri kurşunla yaralandı İSTANBUL’DA ÇİMENDE KAHVALTI YAPAN ADAM SERSERİ KURŞUNLA YARALANDI

POLİSE HABER VERDİ

Bacağından yaralanan Yılmaz polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde yatan yaralıyı bir süre çimenlik alanda aradıktan sonra buldu.

DELİL ARANDI

Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede delil araması yaptı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA