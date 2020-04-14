Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir
Çin’in Wuhan ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesinde taksicilik yapan Cafer Atalay da, daha güvenli hizmet verebilmek için şoför bölümünü şeffaf brandayla kapatarak güvenliği sağlıyor. Aracına binen yolcuları korona virüse karşı bilgilendiren Atalay, şeffaf brandanın içinde açtırdığı delikten ise ücretini alıyor.Açıklamalarda bulunan Cafer Atalay, yolcuların kendilerini daha sağlıklı ve güvenli hissetmesi için brandayla sürücü bölmesini ayırdığını belirterek, "Yüksekova'da vak'a sayısı az olduğu için tedbirimizi almak zorundayız. Bizim taksiye binen her kişinin nasıl olduğunu bilmiyoruz, belki virüs taşıyor. Onun için böyle tedbir aldık. Bizde güvenliğimizi tamamen sağlamak için böyle şeffaf branda kullandık. Branda içinde açtığımız delik sayesinde de paramızı alıyoruz. Müşterilerden aldığım parayı da eve gitmeden önce dezenfekte edip öyle cebime koyuyorum" dedi.
"BU UYGULAMAYI TÜM TAKSİCİ KARDEŞLERİMİZDEN BEKLERİZ"
Yolculardan Müşteri Mahmut Turgut ise uygulamayı çok beğendiğini belirterek, "Herkes böyle yapsa zaten çok güzel olur. İyi tedbir alınmış. Sürücü de haklı, arabaya binenlerde hastalık var mı yok mu belli değil. Onun için gayet güzel ve mantıklı bir uygulama. Biz yolcular içinde çok iyi bir uygulama, çünkü böyle olunca bizde rahat yolculuk yapıyoruz. Bu uygulamayı tüm taksici kardeşlerimizden bekleriz" ifadelerini kullandı.
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