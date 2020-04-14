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Denizli’de coranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. için yatırıldığı 'nde dün saat 23.00 sıralarında hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.

Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. şüphesi ile Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLADI

Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi.

TEKRAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı.

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