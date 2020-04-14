Denizli’de coranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. tedavi için yatırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.
Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.
ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLADI
Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi.
TEKRAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı.
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