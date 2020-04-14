İstanbul’da coronavirüs yasağına rağmen sahilde yürüyüş yaptılar
Türkiye’nin koronavirüs ile olan mücadelesi her an alınan kararlarla sıkı şekilde devam ederken bazı vatandaşların tutumları şaşkınlık yaratıyor. Koronavirüs yasaklarına rağmen bazı vatandaşların Bebek sahilde yürüyüş yapması tepki çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen Bebek sahilinde bazı kişiler yürüyüş yaptılar.
YÜRÜYÜŞ YAPIP BANKLARDA OTURDULAR
Corona Virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyenler bu sabah Bebek sahilinde yürüyüş yapıp banklarda oturdular. Bir kişi ise Bebek sahilinde yürüyüş yaparken boş olan sahil şeridini videoya aldı.
BUGÜN YİNE BOŞ KALDI
Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.
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