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İstanbul’da coronavirüs yasağına rağmen sahilde yürüyüş yaptılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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YASAĞI ÇİĞNEDİLER! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

’nin ile olan mücadelesi her an alınan kararlarla sıkı şekilde devam ederken bazı vatandaşların tutumları şaşkınlık yaratıyor. Koronavirüs yasaklarına rağmen bazı vatandaşların Bebek sahilde yapması tepki çekti.

tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen Bebek sahilinde bazı kişiler yürüyüş yaptılar.

İstanbul’da coronavirüs yasağına rağmen sahilde yürüyüş yaptılar İSTANBUL’DA CORONAVİRÜS YASAĞINA RAĞMEN SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

YÜRÜYÜŞ YAPIP BANKLARDA OTURDULAR

Virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyenler bu sabah Bebek sahilinde yürüyüş yapıp banklarda oturdular. Bir kişi ise Bebek sahilinde yürüyüş yaparken boş olan sahil şeridini videoya aldı.

BUGÜN YİNE BOŞ KALDI

Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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