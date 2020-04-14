Denizli’de ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti! Damadı koronadan ölmüştü

Denizli’de 82 yaşındaki iş insanı Besalet Küçüker koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçüker'in damadı Taştan Kardaşlar da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Denizli iş dünyasının önemli isimlerinden, Babadağ ilçesinde doğan, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup, şirketini kuran Besalet Küçüker, bir süre önce özel hastanede 'Covid-19' teşhisiyle tedaviye alındı.

ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi. Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılanan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.

DAMADI DA KORONADAN ÖLMÜŞTÜ

Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da koronavirüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.