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Denizli’de ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti! Damadı koronadan ölmüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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ÜNLÜ İŞ ADAMI KORONADAN ÖLDÜ!

’de 82 yaşındaki iş insanı  tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçüker'in damadı da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

iş dünyasının önemli isimlerinden, Babadağ ilçesinde doğan, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup, şirketini kuran , bir süre önce özel hastanede 'Covid-19' teşhisiyle tedaviye alındı.

ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi. Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılanan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.

DAMADI DA KORONADAN ÖLMÜŞTÜ

Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı 'da da koronavirüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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