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Haberler Galeri CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Dünya geneli ve Türkiye'nin koronavirüs canlı harita bilgisi yayımlandı. Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Dünya genlinde yeni tip koronavirüs va sayısı 1 milyon 851 bini aşarken, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ile entübe hasta sayısı azalış göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son durumu paylaştı. Peki, Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:31
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CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesinde son veriler paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş görülüyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

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CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 12 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 56.956 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1.198 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.665, toplam entube hasta sayısı 978 olarak açıklanırken, 3.446 hastanın iyileştiği bildirildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN AZ VAKA GÖRÜLEN O İLİMİZ- VİDEO

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CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

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KamuAjans
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CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

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CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI