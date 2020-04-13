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CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
Dünya geneli ve Türkiye'nin koronavirüs canlı harita bilgisi yayımlandı. Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Dünya genlinde yeni tip koronavirüs va sayısı 1 milyon 851 bini aşarken, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ile entübe hasta sayısı azalış göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son durumu paylaştı. Peki, Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:31
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