CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesinde son veriler paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş görülüyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...