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THY'nin kaptan pilotu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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THY PİLOTU KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ!

’nin kaptan pilotlarından Mehmet , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası koronavirüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Kaptan Pilotu Mehmet hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR

Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları'nda görevli Kaptan Pilot için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor.

TEDAVİ EDİLDİ

Uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

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THY koronavirüse karşı yeni önlemleri duyurdu THY KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLERİ DUYURDU
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