THY'nin kaptan pilotu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası koronavirüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.
Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.
SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR
Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları'nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor.
TEDAVİ EDİLDİ
Uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.
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