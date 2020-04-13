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Son dakika: Trabzon'da o bölge karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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TRABZON'DA O BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberine göre; 'un ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı. Karar Trabzon Valiliğince yapılan açıklama ile duyuruldu. uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı bildirildi.

Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamada, ilçesine bağlı 'nin, görülen yeni tip vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.

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