Son dakika: Trabzon'da o bölge karantinaya alındı
Son dakika haberine göre; Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı. Karar Trabzon Valiliğince yapılan açıklama ile duyuruldu. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı bildirildi.Trabzon Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
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