İstanbul minibüs şoföründen polisi bile şaşırtan sözler: Millet zorla biniyor

İstanbul, Maltepe’de yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Bir minibüsten 21 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, "Millet zorla biniyor." diyerek kendini savundu.