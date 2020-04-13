13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul minibüs şoföründen polisi bile şaşırtan sözler: Millet zorla biniyor
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.04.2020

İstanbul minibüs şoföründen polisi bile şaşırtan sözler: Millet zorla biniyor

İstanbul, Maltepe’de yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Bir minibüsten 21 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, "Millet zorla biniyor." diyerek kendini savundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Korona korkusu canından etti!
Korona korkusu canından etti!
Polisi bile şaşırtan sözler!
Polisi bile şaşırtan sözler!
Haydar Baş yoğun bakıma alındı
Haydar Baş yoğun bakıma alındı
CHP'li belediyeler vatandaşın canıyla oynuyor!
CHP'li belediyeler vatandaşın canıyla oynuyor!
İşte virüsün yeni belirtileri
İşte virüsün yeni belirtileri
Vatandaşlardan Bakan Soylu'ya tam destek
Vatandaşlardan Bakan Soylu'ya tam destek
Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş görenleri güldürdü
Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş görenleri güldürdü
Çin'den getirilen virüs ilacıyla ilgili sevindiren açıklama
Çin'den getirilen virüs ilacıyla ilgili sevindiren açıklama
Virüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan...
Virüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan...
Dev gemi İstanbul Boğazı'nda...
Dev gemi İstanbul Boğazı'nda...
Rakamlar böyle devam ederse...
Rakamlar böyle devam ederse...
Şoke eden görüntü! Bunu nasıl yaptınız?
Şoke eden görüntü! Bunu nasıl yaptınız?
Daha Fazla Video Göster