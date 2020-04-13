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CHP'li belediyeler vatandaşın canıyla oynuyor! İstanbul'dan sonra İzmir'de tepki çeken olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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CHP'Lİ BELEDİYELER VATANDAŞIN CANIYLA OYNUYOR!

’li toplu taşıma araçlarını garajlara çekerek, sefer saatleriyle oynayarak vatandaşın kalabalık şekilde yolculuk yapmasına neden olmuştu. Bu görüntüler büyük tepki çekerken bir başka CHP belediyesi olan ’de,  seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Corona virüs salgını sonrasında, 'deki sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı.

CHP'li belediyeler vatandaşın canıyla oynuyor! İstanbul'dan sonra İzmir'de tepki çeken olay CHP'Lİ BELEDİYELER VATANDAŞIN CANIYLA OYNUYOR! İSTANBUL'DAN SONRA İZMİR'DE TEPKİ ÇEKEN OLAY

"ÇOK KALABALIK OLMAYA BAŞLADI"

Bu durum, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bilgisayar tamirciliği yapan ve bu sabah işi nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Musa Altunç, "Saat 11.00 sıralarında metroya bindim. O saate rağmen ilk durakta ayakta kalmak zorunda kaldım. Boş koltuklar olmasına rağmen sosyal mesafeyi korumak için oturmayı tercih etmedim. İkinci, üçüncü durak itibariyle çok kalabalık olmaya başladı. Mümkünse kimse binmesin diyecektik ama diyemedik, çünkü yarım saatte bir yapacak şekilde ayarlamışlar metro seferlerini" dedi.

"BELEDİYEDEN HALKA DEĞER VERMELERİNİ İSTİYORUZ"

Corona virüsün siyaset üstü bir durum olduğunu ifade eden Altunç, "Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkına zulmettiğini düşünüyorum. Herkes cep telefonunu alıp çekim yapmaya çalıştı. Ben de şikayetimi dile getirmek için çıkıp belediyeye geldim, ancak muhatap bulamadım. Çünkü hepsi evden çalışıyormuş. Valiliğe dilekçe yazdım. Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımla ilgili sorumlu kimler varsa çıksınlar, kendi sağlıklarını tehlikeye atıp toplu taşımaya binsinler, binebilecekler mi? Evet herkes evde kalmalı. Ancak, mecburiyet halinde evden çıkması gereken insanlar var ve ben de bugün bunlardan biri oldum. Belediyeden biz halka değer vermelerini istiyoruz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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