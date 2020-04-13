Aydın’da korkunç olay! Sevgilisiyle mirası için babasını çok sevdiği gözlemeyle öldürmüş
Aydın’da böcek ilaçlı gözleme ile zehirlediği babası Ali Karateke'nin ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin de hastanelik olmasına neden olduğu belirlenip polis tarafından yakalanan Betül K. ve planı birlikte yaptığı ortaya çıkan sevgilisi Sezgin K. ve ortak arkadaşları İ.Y., tutuklandı. Betül. K. ifadesinde babası çok sevdiği için gözleme gönderdikleri söyledi.
Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, geçen 3 Nisan'da, evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğula zehirlenme teşhisi konuldu.
HAYATA VEDA ETTİ
Tedavilerinin ardından baba- oğul taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Birol Karateke'nin ifadesine başvurdu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Oğul Karateke'nin, evlerine 'hayır' amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
"HAYIR" AMACIYLA…
Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi. Plakadan yola çıkan polis, gözlemleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri 'hayır' için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K. Sezgin K.'nın ortak arkadaşı İ.Y. (31), olduğunu söyledi. İ.Y., geçen 11 Nisan'da gözaltına alındı.
GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ
İ.Y. ifadesinde planı, Ali Karateke'nin eşinden ayrı yaşayan kızı Betül K.'nın sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Sezgin K. ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül K. ve Sezgin K.'yi de gözaltına aldı.
"BABAM GÖZLEMEYİ ÇOK SEVİYORDU"
Gözaltına alınan 3 kişi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Betül K.'nin de buradaki ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin K.'nin planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik" dedi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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