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Bursa’da koronavirüs korkusu yaşayan kadın canından oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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KORONA KORKUSU CANINDAN ETTİ!

’da dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi’nde koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan , ve tuz ruhundan çıkan klorin gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinden çıkmayarak izole hayatı yaşayan evli ve 3 çocuk annesi , dezenfekte etmek için evini sürekli temizlemeye başladı.

Bursa’da koronavirüs korkusu yaşayan kadın canından oldu! BURSA’DA KORONAVİRÜS KORKUSU YAŞAYAN KADIN CANINDAN OLDU!

YERE YIĞILDI

Temizlik sırasında çok fazla kullanan Tunç, tuz ruhunu da karıştırınca ortaya çıkan klorin gazını soluması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Mukaddes Tunç'un yerde hareketsiz yattığını gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi?ne kaldırılan Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TEST SONUCUNA GÖRE OTOPSİ YAPILACAK

Tunç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden önce ilk olarak koronavirüs testinin yapılacağı, testin pozitif çıkması halinde ise kadının direkt olarak defnedileceği, negatif çıkması halinde ise otopsinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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