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13.04.2020

CHP'li belediyeler vatandaşın canıyla oynuyor! İstanbul'dan sonra İzmir'de tepki çeken olay

CHP’li İBB toplu taşıma araçlarını garajlara çekerek, sefer saatleriyle oynayarak vatandaşın kalabalık şekilde yolculuk yapmasına neden olmuştu. Bu görüntüler büyük tepki çekerken bir başka CHP belediyesi olan İzmir’de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

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