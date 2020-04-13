Mutlu Kaya’nın ablasının öldürülmesiyle ilgili çarpıcı gelişme! Katil astsubay her şeyi itiraf etti

Diyarbakır’da görevli astsubay, sevgilisi Dilek Kaya’yı silahla vurarak öldürdü. Astsubayın şoke edici ifadesi ortaya çıktı. ‘Kızı öldürdüm kendi kafama sıktım’ diyerek 112 acil servisi aradığı ortaya çıkan astsubay, hastanede alınan ifadesinde bu beyanını reddetti. Genç asker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgili dehşetine kurban giden Dilek Kaya’nın ablasının da geçtiğimiz senelerde erkek arkadaşı tarafından öldürülmeye çalışılan Mutlu Kaya olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde 21 Mart günü meydana gelen olayda iddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı Yusuf Ç. arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır'da görevli Astsubay Ç., silahı ile Dilek Kaya'ya ateş etti. Yaralanan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kapısı açık eve giren polis ekipleri, Yusuf Ç.'yi Dilek Kaya'nın cansız bedeni önünde buldu. Kafasından yaralandığı fark edilen Yusuf Ç. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dilek Kaya'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Tedavisi ardından hastanede ifadesi alınan Yusuf Ç.; "Ben Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında Astsubay olarak görev yaparım. Dilek'le var olan arkadaşlığımız sevgiye dönüştü. Dilek'le aramızda kıskançlık sebebiyle tartışmalar oluyordu. 20 Mart günü Dilek bana 'Ben gideceğim' diye mesaj attı. Bende gitmemesini söyledim. Sosyal medyadan bir kızla takipleştiğimizi görmüş. Bana 'Sen kızları mı ekliyorsun, Allah belanı versin!' diye mesaj attı. Ardından iki üç saat boyunca kendisinden haber alamadım. Ertesi gün öğleden sonra Dilek'e mesaj attım, daha sonra görüntülü konuştuk. Bana iş yerinde olduğunu söyledi. Akşam için Dilek'in evinde buluşmak için randevulaştık. Akşam buluştuğumuzda aramızda yeniden tartışma çıktı. Bana küfür etti. Sinirimi almak için masaya yumruk attım. Dilek eline geçirdiği her şeyi atıp kırmaya başladı. Evden çıktığımda tabancamın koltuğun üstünde olduğunu hatırladım. Geri dönüp aldığımda silah bir anda ateş aldı. Terör bölgesinde olduğumuzdan dolayı silah sürekli dolu şekildedir. Dilek'in yaralandığını görünce şoka girdim. Bu sırada bir el de kendimi öldürmek maksadıyla kafama ateş ettim. Çünkü ben bir askerim ve amacım insanları korumaktır. Bir insana zarar verdiğim için pişman oldum. Amacı Dilek'i öldürmek değildi. Silah ateş aldığı sırada mermi başımı sıyırıp geçmiş. Önce öldüğümü düşündüm, gözümü açtığımda ambulanstaydım." şeklinde beyanlarda bulundu.

'KIZI ÖLDÜRDÜM KENDİ KAFAMA SIKTIM'

Evde yapılan aramada ikiden fazla boş kovan bulunduğu ve Yusuf Ç.'nin olay sonrası 112 acil çağrı merkezini aradığında; "Kız arkadaşım Dilek'in evindeyim, kızın kafasına sıktım, tabancayla öldürdüm. Kendi kafama da sıktım, başımdan kan akıyor." şeklinde konuştuğunun görüşme kayıtlarından anlaşılması ve Yusuf Ç.'ye bu hususun sorulması üzerine; "Olayın şokuyla öldürdüm demiş olabilirim, fakat benim öldürmek gibi bir maksadım kesinlikle olmadı. Silah Dilek'e karşı istemeden ateş aldıktan sonra bir el bilinci olarak kendi başıma ateş ettim, diğerlerinin nasıl olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

TUTUKLANDI

İfadesi ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Yusuf Ç. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Dilek Kaya'nın kardeşi Mutlu Kaya da, yine erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.

SABAH