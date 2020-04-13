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13.04.2020

Bursa’da koronavirüs korkusu yaşayan kadın canından oldu!

Bursa’da dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesindeki Değirmenönü Mahallesi’nde koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, çamaşır suyu ve tuz ruhundan çıkan klorin gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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