'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hızla büyümeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya özel şirketler, kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ve ünlü isimler de destek oldu. İşte 1 milyon TL üzeri bağış yapan firmalar ve isimler...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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