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Haberler Galeri 'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hızla büyümeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya özel şirketler, kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ve ünlü isimler de destek oldu. İşte 1 milyon TL üzeri bağış yapan firmalar ve isimler...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:16
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'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Kampanyaya özel şirketler, kamu ve özel sektörde çalışan üst düzey yöneticiler ile ünlü isimler de destek olmaya devam ediyor. İşte 1 milyon TL üzeri bağış yapan firmalar ve isimler...

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

YÜCEL VAR

1.000.000₺

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK İLETİŞİM PE

1.000.000₺

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ.

1.000.000₺

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan firma ve isimler

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.000.000₺