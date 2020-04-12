Minik Asya, Başkan Erdoğan'a seslendi: Sen maaşını bağışladın ben de kumbaramı bağışlıyorum
Kırıkkale'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Toplumun her kesimi tarafından yardımların yapıldığı kampanyaya 5 yaşındaki Asya Şimşek de katıldı. Anaokulu öğrencisi Asya, kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı kampanyaya bağışladı.
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"SEN MAAŞINI, BEN KUMBARAMI BAĞIŞLIYORUM"
Çektiği videoda Başkan Erdoğan'a da seslenen minik Asya, "Cumhurbaşkanım sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı. Minik Asya, kumbarasından çıkardığı paralarla "evde kal" yazarak büyüklerine de çağrıda bulundu.
MANİSALI ŞEHİT BABASI ALİ AY'DAN ONUR VEREN DAVRANIŞ! OĞLUNDAN KALAN 3 AYLIK ŞEHİT MAAŞINI BAĞIŞLADI
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