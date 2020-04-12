12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Minik Asya, Başkan Erdoğan'a seslendi: Sen maaşını bağışladın ben de kumbaramı bağışlıyorum

Minik Asya, Başkan Erdoğan'a seslendi: Sen maaşını bağışladın ben de kumbaramı bağışlıyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
MİNİK ASYA, BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kırıkkale'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Toplumun her kesimi tarafından yardımların yapıldığı kampanyaya 5 yaşındaki Asya Şimşek de katıldı. Anaokulu öğrencisi Asya, kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı kampanyaya bağışladı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"SEN MAAŞINI, BEN KUMBARAMI BAĞIŞLIYORUM"

Çektiği videoda Başkan Erdoğan'a da seslenen minik Asya, "Cumhurbaşkanım sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı. Minik Asya, kumbarasından çıkardığı paralarla "evde kal" yazarak büyüklerine de çağrıda bulundu.

Manisalı şehit babası Ali Ay'dan onur veren davranış! Oğlundan kalan 3 aylık şehit maaşını bağışladı MANİSALI ŞEHİT BABASI ALİ AY'DAN ONUR VEREN DAVRANIŞ! OĞLUNDAN KALAN 3 AYLIK ŞEHİT MAAŞINI BAĞIŞLADI
Manisalı şehit babası Ali Ay'dan onur veren davranış! Oğlundan kalan 3 aylık şehit maaşını bağışladı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA