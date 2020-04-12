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Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana ceza veriyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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YASAĞA UYMAYAN GENÇ EKİPLERE YAKALANINCA: ALLAH BANA...

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde Alibeyköy’de devriye gezen polis ekipleri, yasağı delen 21 yaşındaki genci yakaladı. 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, “Allah bana ceza veriyor” dedi.

Haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis 24 saat devriye gezmeye başladı. Eyüpsultan Alibeyköy'de gece saatlerinde dolaşan polis, Caddesi üzerinde genç bir şahsın yürüdüğünü gördü. Şahsı durduran polis, neden dışarıda olduğunu sordu. Gencin "araçla beni evden aldılar burada bıraktılar" demesi üzerine polis kimliğini görmek istedi. Üzerinde kimlik olmadığı anlaşılan gence, polis cezai işlem yapılacağını söyledi.



"ALLAH CEZA VERİYOR"
Cezayı duyan genç, 35 gündür evden çıkmadığını belirterek polisi ikna ermeye çalıştı. Maske ve eldiven de takmayan genç, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet"ten 3 bin 182 lira idari para cezası kesilmek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine götürüldü. M.S.E. isimli genç karakola götürüleceği esnada, "Allah bana ceza veriyor" dedi. Polis ekipleri karakola götürdükleri gence maske uzatarak sağlığı için takmasını söyledi.
cezai işlem uygulanan genç ardından serbest bırakıldı.

Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana ceza veriyor | Video YASAĞA UYMAYAN GENÇ EKİPLERE YAKALANINCA: ALLAH BANA CEZA VERİYOR | VİDEO

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