Son dakika: İstanbul'da 2 nokta yaya giriş-çıkışına kapatıldı! 15 gün sürecek
Son dakika haberine göre İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni corona virüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi yaya trafiğine de kapatıldı.
Bugün toplanan Esenler Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" denilerek ilçede şu anda belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili de önemli bir uygulamaya imza attı.
15 GÜN SÜREYLE YAYA GİRİŞ-ÇIKIŞINA DA KAPATILDI
Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
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