Şanlıurfa'da 2 bin nüfuslu bir mahalle karantinaya alındı
İstanbul'dan bir süre önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine giden 52 yaşındaki bir kişin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.
BİR KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İstanbul'dan bir süre önce Siverek'e gelerek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Böğürtlen Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına yerleşen ismi açıklanmayan 52 yaşındaki bir kişi, dün hastaneye kaldırıldı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hasta tedaviye alınırken, Hıfzıssıhha Kurulu, Böğürtlen Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Bunun üzerine mahallenin giriş -çıkışları jandarma tarafından barikat kurularak, kapatıldı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma ekiplerinin talebi doğrultusunda, belediyeye ait iş makineleri de bağlantı yollarını, hafriyat dökerek kapattı.
Karantina uygulamasıyla ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan mahalle sakinleri, sağlık taramasından geçirildi. Siverek Belediyesi ise mahalleliye maske ve eldiven dağıttı.
İLÇE MERKEZİNDE İKİ BİNA KARANTİNAYA ALINDI
Öte yandan Siverek ilçe merkezinde bulunan Bağlar ve Dicle Mahalleleri'nde 2 kişide koronavirüs tespit edildi. 2 hastanın yaşadığı her ikisi de 3 katlı olan 2 bina karantinaya alındı.
Karantina uygulaması kapsamında giriş-çıkışları kontrol altına alınan bina önlerinde polis ekibi görevlendirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da 2 nokta yaya giriş-çıkışına kapatıldı!
- İhtiyaç sahiplerine ücretsiz meyve-sebze
- Virüsü yenen hasta konuştu: İngiltere'de olsaydım ölürdüm
- Yıllardır kilitli olan sandıktan çıkan sırlar! Gözlerine inanamadılar!
- Traş pahalıya patladı!
- Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi 45 gün sonra hizmete girecek
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri!
- Yasağa aldırış etmediler! Güneşi görenler sahile akın etti
- Korona mesaisi yapan doktor çift acil serviste nişanlandı
- Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu