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İstanbul'da berber baskını! Traş pahalıya patladı! Binlerce lira ceza verildi |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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TRAŞ PAHALIYA PATLADI!

İstanbul Bağcılar'da polis ekipleri yasağa rağmen gizlice müşteri traş eden berberi bastı. Ekipler berber ve müşteriye 3 bin 180'er TL ceza kesti.

Edinilen bilgilere göre; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Covid- 19 pandemisine yönelik alınan tedbirleri ile ilgili denetimlerine ara vermeden sürdürdü.

İstanbul'da berber baskını! Traş pahalıya patladı! Binlerce lira ceza verildi |Video İSTANBUL'DA BERBER BASKINI! TRAŞ PAHALIYA PATLADI! BİNLERCE LİRA CEZA VERİLDİ |VİDEO

GİZLİCE MÜŞTERİ ALIYORDU

Salgın kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle kuaförler ve güzellik salonları da geçici bir süreyle kapatılmıştı. Kararın ardından yurdun birçok noktasında vatandaşlar gizlice traş olduğu ortaya çıkarken, bazı berberler salonlarının gizli gizli müşteri kabul ettiği ortaya çıktı.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde, Bağcılar , Zambak Sokak üzerinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu belirlendi. Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı. Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü.

PAHALIYA PATLADI

Baskının ardından dükkan kapatılırken, müşteri ve berbere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

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