Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için harçlıklarından biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi devam ediyor. Manavgat'ta yaşayan Toros İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, babasının aracılığıyla kampanyaya bağışladı.
"İHTİYACI OLAN BİR İNSANIN İHTİYACI GİDERİLİR"
Kitap almak için sene başından beri kumbarasında okul harçlıklarını biriktirdiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyonda gördüğünü söyledi. Salgın nedeniyle, insanların işine gidemediğini, okulların kapandığını, en sonunda kendilerine de sokağa çıkma yasağı geldiğini belirten Arslan, "Ben de kumbaramda kitap almak için biriktirdiğim parayla, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istedim. İhtiyacı olan bir insanın ihtiyacı giderilir" dedi. Ömer Tayyip Arslan, paranın babası tarafından kampanya hesabına yatırıldığını söyledi.
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