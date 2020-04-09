09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
ÖMER TAYYİP, BİRİKTİRDİĞİ PARAYI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki , kitap almak için harçlıklarından biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, tarafından başlatılan 'na bağışladı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Başkan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'na yoğun ilgi devam ediyor. Manavgat'ta yaşayan Toros İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi , kitap almak için biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, babasının aracılığıyla kampanyaya bağışladı.
Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATTI! MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR


"İHTİYACI OLAN BİR İNSANIN İHTİYACI GİDERİLİR"

Kitap almak için sene başından beri kumbarasında okul harçlıklarını biriktirdiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyonda gördüğünü söyledi. Salgın nedeniyle, insanların işine gidemediğini, okulların kapandığını, en sonunda kendilerine de sokağa çıkma yasağı geldiğini belirten Arslan, "Ben de kumbaramda kitap almak için biriktirdiğim parayla, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istedim. İhtiyacı olan bir insanın ihtiyacı giderilir" dedi. Ömer Tayyip Arslan, paranın babası tarafından kampanya hesabına yatırıldığını söyledi.

İşte İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Korona virüs Covid-19 salgını 1956 yapımı Avicenna - İbn-i Sina filmini hatırlattı | Video İŞTE İBN-İ SİNA'NIN SALGIN DÖNEMİ TAVSİYELERİ! KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI 1956 YAPIMI "AVİCENNA - İBN-İ SİNA" FİLMİNİ HATIRLATTI | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA