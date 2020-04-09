Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kitap almak için sene başından beri kumbarasında okul harçlıklarını biriktirdiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyonda gördüğünü söyledi. Salgın nedeniyle, insanların işine gidemediğini, okulların kapandığını, en sonunda kendilerine de sokağa çıkma yasağı geldiğini belirten Arslan, "Ben de kumbaramda kitap almak için biriktirdiğim parayla, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istedim. İhtiyacı olan bir insanın ihtiyacı giderilir" dedi. Ömer Tayyip Arslan, paranın babası tarafından kampanya hesabına yatırıldığını söyledi.



