Adanalı vatandaşın maske inadı pes dedirtti!
Adana polisi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında parkta, dolmuşta, otobüste, kaldırımda gördüğü vatandaşları tek tek uyararak maske dağıttı. Bir şahsın, genç olduğu için virüsün kendisine bir şey yapmayacağı gerekçesiyle maske istememesi dikkat çekti.
Yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemleri Adana polisi sokakta birebir takip ederek uyguluyor. Bu kapsamda yunus ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda bulunan park, kaldırım ve dolmuşlarda denetim yaptı. Polis, parkta oturan gençleri uyarıp evlerine gönderirken, kaldırımda maske olmadan yoluna devam edenleri de durdurup maske verdi.
Ancak bir vatandaş, genç olduğunu söyleyip virüsün kendisine bir şey yapmayacağını, ileri sürüp maske almak istemedi. Ancak polis, şahsa yine de maske verdi.
Yunus ekipleri, daha sonra dolmuşları da durdurarak yolcularda maske olup olmadığını sosyal mesafeye uygun oturup oturmadıklarını kontrol etti. Polis, ayrıca araçlarından da sürekli yasaklarla ilgili anonslar yapıldı.
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