Avustralya’da Corona'dan 4 kişi daha hayatını kaybetti
Avustralya’da son 24 saatte 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle can kaybı 50’ye yükseldi. Başbakan Scott Morrison, Avustralya’da 12 Nisan Pazar günü kutlanacak paskalyada vatandaşlardan yürürlükteki kısıtlamalara uymalarını istedi.
Güney Avustralya ve Victoria Eyaletleri Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunan 4 kişi daha yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. 310 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19'a yakalananların sayısı ise 5 bin 988'e ulaştı. Virüs nedeniyle hastalanan 2 bin 547 kişi de iyileşti.
- BAŞBAKAN MORRİSON'DAN, "PASKALYADA EVDE KALIN'' MESAJI
Başbakan Scott Morrison, Avustralya'da 12 Nisan Pazar günü kutlanacak paskalyada vatandaşlardan yürürlükteki kısıtlamalara uymalarını istedi. Kovid-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla alınan tedbirlerle önemli aşama kaydedildiğini ancak paskalyada kuralların ihlal edilmesi durumunda bunun sekteye uğrayacağını vurgulayan Morrison, "Bu hafta sonundaki paskalya inanılmaz derecede önemli olacak. Evde kalın. Bu hafta sonu evde durmazsanız, birlikte başardığımız her şey tamamen ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.
Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya'da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi, acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklandı.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.
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