Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 8 Nisan 2020 hava durumu
8 Nisan 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Nisan 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İyiye gidiyoruz...
- Büyük Çamlıca Camisi'nden 'Evde Kal Türkiyem' çağrısı
- Kırıkkale’de bir köy karantinaya alındı
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi'ne özel dua
- Türk İHA'sı dolunayın önünden geçerken...
- Bir ilçeye daha giriş çıkışlar sınırlandırıldı
- Corona virüse yakalanan Prof. Dr. Özyaral'dan mesaj var
- Vefa Koordinasyon Grupları'na destek
- Avustralya’da ölü sayısı artıyor!
- Kovid-19 yasaklarına uymayanlara ceza yağdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
- 1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?
- Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı
- Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?
- Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
- Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?
- Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?
- Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
- Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?
- Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?