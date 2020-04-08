Prof. Dr. Mehmet Ceyhan A Haber canlı yayınında açıkladı: "Vaka artış hızında azalma görülüyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan A Haber canlı yayınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 07 Nisan Pazartesi gününe ait açıkladığı koronavirüs vakalarının verilerini değerlendirdi. Corona virüs (koronavirüs) tedavisinde uygulanan yöntemlerden şu anada kadar olumlu sonuçların alındığını belirten Ceyhan, "Uyguladığımız tedavilerden nasıl bir sonuç alıyoruz? O açıdan bakıldığı zaman iyi gidiyoruz gibi görülüyor. Biz hiç ciddiyetimizi bozmadan, paniğe kapılmadan ama kendimizi de gevşetmeden devam etmemiz lazım." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceyhan, Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) tedavisinde uygulanan yöntemleri değerlendirdi. Vaka artış hızına dikkat çekti ve Türkiye'nin şu ana kadar iyi doğru gittiğini açıkladı.

İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"VAKA ARTIŞ HIZINDA AZALMA GÖRÜLÜYOR"

Vaka sayılarını günlük artışlarla değerlendirmenin yanlış olacağını 3 günlük olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ceyhan, "Böyle baktığımız zaman 2 kat artışla giden bir çizgiye yakındık. Şimdi vaka artış hızında azalma var gibi görülüyor. Bugün ABD ve Fransa'dan sonra en çok günlük vaka bildiren ülkeyiz. Bundan bir haftaki önceki verilere bakıldığında bundan daha fazla vaka artışı gibi görülüyordu. İyi olan, sevindirici olan şey bu kadar vaka artışına rağmen günlük ölüm sayısında ciddi bir artış olmaması. Genellikle 60-75 arasında rakamlar var." dedi.

"SONUÇLARA BAKILDIĞIN İYİ GİDİYORUZ GİBİ CİDDİYETİ BOZMAYALIM, GEVŞEMEYELİM"

Bunu verileri iyi okumanın önemine dikkat çeken Ceyhan, "Bu verileri şimdi iyi okumak lazım. Çünkü bu şu anda bizim bir hafta önce tanı konulmuş vakaların ölümleri bunlar. Dolayısıyla bundan sonraki durum önemli. Birçok tedaviyi bildiğiniz gibi bilimsel çalışma sonuçlarına bakarak tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi veremiyoruz. Sayın Bakan (Koca) açıklamıştı, Çin'den gelen ilaçlarla ilgili 'bunları deniyoruz, eğer cevap alırsak devam edeceğiz' diye… Şimdi kısa bir süre içerisinde artık bu cevapları değerlendireceğiz. Eğer iyi sonuçlar alıyorsak bu tedavilerle devam edeceğiz. Bu tedaviler aslında bu hastalık için geliştirilmiş tedavi yöntemleri değil. Halen çalışılıyor, üzerinde 30'dan fazla çalışılan yeni ilaç var. Bunlardan sonuç alınması bir yıla yakın sürüyor. Biz o arada mecburen elimizde başka hastalıklar için kullanılan başka ilaçları deniyoruz. Şimdi onların etkisine bakıyoruz. Bu tedaviyi uygulamak beklediğimizden daha az ölüme sebep oluyorsa 'bu tedaviler etkilidir' deyip devam edeceğiz. Yok değilse o zaman başka tedaviler deneyeceğiz. Şimdilik bugüne kadar olan sonuçlara iyi gidiyor gibi. Günlük ölüm oranlarını hesaplıyorum, çok ciddi bir düşüş var yüzde 7.6'ydı yüzde 4.2'ye düştü, bugün yüzde 3.8'e düştü. Böyle bakıldığı zaman gerçekten ciddi bir azalma var. Beni en çok ilgilendiren tarafı bu… Uyguladığımız tedavilerden nasıl bir sonuç alıyoruz? O açıdan bakıldığı zaman iyi gidiyoruz gibi görülüyor. Biz hiç ciddiyetimizi bozmadan, paniğe kapılmadan ama kendimizi de gevşetmeden devam etmemiz lazım. Şunu da belirtmek lazım şu anda gördüğümüz vaka artış hızları bir hafta önce aldığımız tedbirlerin sonuçları." İfadelerini kullandı.