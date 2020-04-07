Dünyada maske savaşları!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kovid-19 salgını maske ve koruyucu ekipman savaşlarına yol açtı. Avrupa’da başlayan maskelere el koyma savaşına ABD de dahil oldu. El koyulan maskeler için bazen diplomasi bazen de tehditler devreye giriyor.

Kovid-19, dünya çapında maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara olan ihtiyacı artırdı. Ülkeler, daha önce benzeri görülmemiş şekilde, birbirlerinin siparişlerine el koymaya başladı.

Kıtaları aşan bu savaşın ilk örneği mart başında Çekya ve İtalya arasında yaşandı. Çekya, İtalya'nın sipariş ettiği 110 bin maskeye el koydu. Sorun ancak diplomatik girişimlerin ardından çözülebildi.

İtalya, diğer bir sorunu da Fransa ile yaşadı. Fransız basınına göre, İsveç sağlık şirketi Mölnlycke'nin Çin'den satın aldığı maskelere 3 Mart'ta Fransa'da el konuldu. Virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya gidecek olan maskelerin serbest bırakılması için İsveç hükümeti devreye girdi.



'BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİK SORUNU'

Yaklaşık 2 hafta süren diplomatik çabanın ardından ancak maskelerin yarısı İtalya ve İspanya'ya gönderilebildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maske meselesinin "bağımsızlık" ve "egemenlik" sorunu olduğunu belirterek üretim sayısının artırılmasını istedi.

Almanya da 8 Mart'ta İsviçre'ye gidecek 240 bin maskenin ihracatına izin vermeyerek ürünlere el koydu. İsviçre, sorunun çözülmesi için diplomatik girişim başlattı.



FRANSA'NIN MASKELERİ ABD'YE GİTTİ

Başka ülkelerin maskelerine el koyan Fransa ve Almanya'nın da başına aynı şey geldi. Fransa'da Paca Bölgesi Başkanı Renaud Muselier, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'den ödemesini yaparak sipariş ettikleri maske ve diğer koruyucu ürünlerin ABD'ye gönderildiğini duyurdu.

Almanya da salgınla mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğunu açıkladı.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, "Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile 'Vahşi Batı' yöntemleri uygulanmamalıdır" dedi.

Sabah