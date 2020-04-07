Özel paket hazırlandı! Gıdaya anlık takip...
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'de gıdada aksamaya neden olmamas�� için özel paket hazırlandı. Takip masalarıyla talep anlık izleniyor. Fiyat ve arzda sıkıntı olan ürüne ihraç sınırlaması getiriliyor. Mevsimlik işçilerle ilgili önlemler alınıyor.Türkiye, koronovirüs salgını nedeniyle tarım ürünleri ve gıdada üretimin olumsuz etkilenmemesi, süreçte aksama yaşanmaması için özel bir paket hazırladı. Her bakanlık önlemini aldı. İç tüketimi anlık takip etmek için takip masaları kuruldu. Böylece, iç piyasanın talepleri önceden öngörülebiliyor. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanıyor. Bunun son örneği limon oldu.
KİRAZ, SOĞAN, PATATES...
Tarım ürünlerinin ekim, dikim ve toplanmasında mevsimlik işçilerin çalıştırılması, bunların taşınmalarından çalışma koşullarına kadar her türlü önlemler ilgili bakanlıklar tarafından çalışılıyor. Bunlar arka arkaya devreye sokulacak. Şu aşamada kiraz, soğan, patates gibi ürünlerin hasadı geldiği için öncelik buralara işçi sağlanmasına yönelik olacak.
VETERİNERLER SAHAYA İNDİ
Ürün ekiminin sağlıklı yapılması için illere çiftçilerin tohum, gübre, tarım ilacı gibi tüm girdilerini sorunsuz temin etmeleri sağlanıyor. Hayvan sağlığı için tüm veterinerler sahaya indi. Sağlık personeli gibi izinsiz çalışıyorlar. Hayvanların, aşı, küpeleme, sağlık kontrolleri, hastalık tedavileri gibi işlemler aksatılmadan yürütülüyor.
LİMON TALEBİ PATLAMIŞTI
Son dönemde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için limon talebi adeta patladı. Türkiye yıllık yaklaşık 1 milyon ton limon üretiyor. Bunun 500 bini iç piyasada tüketiliyordu. Salgından sonra ise talepte büyük bir artış oldu. Bu nedenle ihracata izin koşulu getirildi. Portakal ve greyfurt gibi ürünlerde ise böyle bir artış gözlenmedi.
DENETİM ELEMANLARI İZİNSİZ ÇALIŞIYOR
Salgın fırsatçılarına izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor. Fahiş fiyat ve sağlıksız ürünlerin üretilmesine ve satılmasına engel olunuyor. Ayrıca stokçular yakından takip ediliyor.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı
- Bakan Akar İranlı mevkidaşı ile görüştü
- Zehir tacirlerine geçit yok! Tam 138 kilo...
- Çin'de bir ilk yaşandı! Corona virüsün çıkış yeriydi...
- Dünyada maske savaşları!
- Fildişi Sahili Savunma Bakanı koronaya yakalandı
- 5 yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına kek jesti
- Burhan amcaya hastanede ziyaret
- Kim Milyoner Olmak İster'de ağızları açık bırakan matematik sorusu!
- İletişim Başkanlığı son rakamları açıkladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!
- BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!
- Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama! 2020 Sağlık atamaları ne zaman?
- Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...
- SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
- Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
- Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?