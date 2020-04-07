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Özel paket hazırlandı! Gıdaya anlık takip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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ÖZEL PAKET HAZIRLANDI! GIDAYA ANLIK TAKİP...

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili 'de gıdada aksamaya neden olmamas�� için özel paket hazırlandı. Takip masalarıyla talep anlık izleniyor. Fiyat ve arzda sıkıntı olan ürüne ihraç sınırlaması getiriliyor. Mevsimlik işçilerle ilgili önlemler alınıyor.

, koronovirüs salgını nedeniyle ve gıdada üretimin olumsuz etkilenmemesi, süreçte aksama yaşanmaması için özel bir paket hazırladı. Her bakanlık önlemini aldı. İç tüketimi anlık takip etmek için takip masaları kuruldu. Böylece, iç piyasanın talepleri önceden öngörülebiliyor. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanıyor. Bunun son örneği limon oldu.

KİRAZ, SOĞAN, PATATES...
ürünlerinin ekim, dikim ve toplanmasında mevsimlik işçilerin çalıştırılması, bunların taşınmalarından çalışma koşullarına kadar her türlü önlemler ilgili bakanlıklar tarafından çalışılıyor. Bunlar arka arkaya devreye sokulacak. Şu aşamada kiraz, soğan, patates gibi ürünlerin hasadı geldiği için öncelik buralara işçi sağlanmasına yönelik olacak.

VETERİNERLER SAHAYA İNDİ
Ürün ekiminin sağlıklı yapılması için illere çiftçilerin tohum, gübre, tarım ilacı gibi tüm girdilerini sorunsuz temin etmeleri sağlanıyor. sağlığı için tüm veterinerler sahaya indi. Sağlık personeli gibi izinsiz çalışıyorlar. Hayvanların, aşı, küpeleme, sağlık kontrolleri, hastalık tedavileri gibi işlemler aksatılmadan yürütülüyor.

LİMON TALEBİ PATLAMIŞTI
Son dönemde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için limon talebi adeta patladı. Türkiye yıllık yaklaşık 1 milyon ton limon üretiyor. Bunun 500 bini iç piyasada tüketiliyordu. Salgından sonra ise talepte büyük bir artış oldu. Bu nedenle ihracata izin koşulu getirildi. Portakal ve greyfurt gibi ürünlerde ise böyle bir artış gözlenmedi.

DENETİM ELEMANLARI İZİNSİZ ÇALIŞIYOR
Salgın fırsatçılarına izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor. Fahiş fiyat ve sağlıksız ürünlerin üretilmesine ve satılmasına engel olunuyor. Ayrıca stokçular yakından takip ediliyor.

Sabah

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