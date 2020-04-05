İngiltere'deki doktorların çaresizliği! Tulum yerine poşet giydiler...
Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 70 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsle mücadele etmeye çalışan Avrupa’da sağlık sistemi adeta çöktü. Hastanelerdeki tıbbi yetersizlik hastaların sokaklarda ölümüne neden oluyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İngiltere’den gelen son dakika görüntüleri yaşanan çaresizliği ortaya koydu. Doktorların tıbbı malzeme yetersizliği nedeniyle tulum yerine üzerlerine poşet geçirdiği görüntülere yansıdı.
İngiltere, Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri haline geliyor. Özellikle bölgedeki ölümler her geçen gün katlanırken, Krallık bu noktada en çok ölüm ve vakanın görüldüğü yerlerden biri haline gelmek üzere. Her geçen gün rakamlar bir bir katlanırken, bunlara bir de sağlık ve koruyu ekipmanlarındaki yetersizlik baş gösterdi.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelleri, koruyucu tulum bulamadığı için üzerlerine kalın poşetler geçirerek hastalarla ilgileniyor.
TIBBİ EKİPMAN YETERSİZLİĞİ
Ülkedeki Koronavirüs vakaları arttıkça, İngiltere genellindeki hastanelerin eli kolu bağlı bir vaziyette kaldı. Yoğun bakım servisleri hastalar ile dolup taşarken, yeni pozitif vakaların ortaya çıkması hem hastanelerdeki hem de NHS'nin Koronavirüs'e karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi.
BBC'nin haberine göre NHS çalışanları ile doktorların hastanelerde ciddi bir malzeme eksikliği yaşanıyor ve bu eksiklik, hayati derecede önemli. Koruyucu tulumlar, maskeler ve diğerleri...
TULUM YERİNE POŞET
Haberde röportaj yapılan doktorlar, tıbbi ekipmanların eksikliğinden şikayet ederken bu eksikliklerin nasıl telafi edilmeye çalışıldığı ise şaşırttı. Doktorların Koronavirüs'e karşı korunması açısından elzem bir malzeme olan koruyucu tulumların olmadığı yerde, NHS çalışanlarının poşet giymek zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Servislerde hastalar ile ortalama 13 saat geçiren doktorların bu vaziyeti, ülke genelinde büyük tartışmalara neden olurken, poşetten önlük/tulum yapan doktorların kayak/yüzme gözlüklerini de koruyucu gözlük yaptığı belirtildi.
MASKELERİN SON KULLANMA TARİHİ
Koronavirüs ile mücadelede İngiltere'nin eleştirildiği bir diğer konu da maskelerin son kullanma tarihleri.Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen maskelerin son kullanım tarihlerinde bir problem olduğu açıkça görüldü. Maske kutularının arkasında üzerinde son kullanma tarihi için 2022 etiketi yazarken, etiketin altında ise farklı tarihlerin olduğu ortaya çıktı.
Bu durum sosyal medyada yine eleştirilere neden olurken, konuya ilişkin Bağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İlk olarak son kullanım tarihi 2003 olan ve sonrasında 2012 ile 2022 etiketlerinin yer aldığı kutular için "Maskelerin testleri yapıldı, kullanım açısından bir sorun oluşturmayacak. NHS personeli güvenle kullanabilir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın açıklaması doktorları memnun etmedi. Zira ülke genelinde çok sayıda doktorda pozitif virüs tespit edilirken, yakın zamanda 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.
TEMEL MALZEMELERDEKİ EKSİKLİK
İngiltere'de yaşanan skandal bunlarla da sınırlı değil. Kanser kliniklerinin bile Koronavirüs için hizmet vermeye başladığı ülke genelinde bulunan hastanelerin pek çoğunda hastalığın tedavisinde kullanılması planlanan antibiyotik ile solunum cihazları da bulabilmek neredeyse imkansız hale geldi.
Durumu ağır olan hastaların yatırıldığı yoğun bakım yatakları da yetersiz miktarda bulunduğu için, ülkede hastalığın pik yapması beklenen tarih olan 14-15 Nisan'a kadar bu durumun nasıl çözülebileceği merak ediliyor.
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