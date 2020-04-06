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Hindistan’da coronavirüsle mücadele! Tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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Koronavirüsü salgınıyla mücadele eden , tren vagonlarını karantina merkezine çevirdi. Gerekli cihazlar ve tıbbi ekipmanlar yerleştirilen her vagonda 16 yatak bulunuyor.

Korona virüs dünya çapında yayılırken ülkeler aldığı tedbirler artmaya devam ediyor. 'da 4 bin 314 korona virüsü vaka kaydedilirken, ülkedeki 20 bin eski tren vagonu karantina merkezine dönüştürülmeye başlandı.

16 YATAK BULUNUYOR

Gerekli cihazlar ve tıbbi ekipmanlar yerleştirilen her vagonda 16 yatak bulunuyor. Yerel kaynaklara göre salgınla mücadele kapsamında stadyumlar da karantina merkezleri olarak kullanacak.

118 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen korona virüsünün etkisi artmaya devam ettiği Hindistan'da son hafta vaka sayılarında endişe edici bir yükseliş oldu. Ülkede korona virüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti.

YOLCU TRENLERİ ASLIYA ALINDI

Öte yandan, Hindistan'ın Başbakanı daha önce 14 Nisan'a kadar ülke genelinde yolcu trenlerini askıya alındığını açıkladı.

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