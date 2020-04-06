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Türkiye onu çok sevmişti! Burhan amca hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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TÜRKİYE ONU ÇOK SEVMİŞTİ! BURHAN AMCA HASTANEYE KALDIRILDI

'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki , hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.

Burhan Kılıçkını daha sonra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

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Kibar tavrıyla gönülleri fethetmişti! Burhan amca o günü anlattı | Video KİBAR TAVRIYLA GÖNÜLLERİ FETHETMİŞTİ! BURHAN AMCA O GÜNÜ ANLATTI | VİDEO

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