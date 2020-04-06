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Gaziantep’te bir mahalleli kendini karantinaya aldı, ev ziyaretleri yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BU MAHALLE KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI!

’in İslahiye ilçesine bağlı 'nde koronavirüs salgınından korunmak amacıyla ev ziyaretleri yasaklandı. Sosyal mesafe korunma şartı getirilen mahalleye yabancıların girişine de izin verilmiyor.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 350 hane ve bin 200 nüfuslu 'nde, koronavirüs salgını nedeniyle karantina şartları uygulanıyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin kararı ile mahalle girişine 'Dikkat, köyümüze seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girmesi yasaktır. Girenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır' yazılı tabela asıldı. Mahalle girişinde güvenlik korucuları nöbet tutarak yabancıların girişlerine izin vermiyor.

"KENDİ KARANTİNAMIZI OLUŞTURDUK"

Koronavirüs salgınından korunmak için kendi karantilarını oluşturduklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Süleyman Yılmaz, "Mahallemizde koronavirüs nedeniyle halkımızın sağlığını korumak amacıyla böylesi bir tabela asarak uygulamaya koyduk. Mahallemize, dilenci, hurdacı, seyyar satıcılar başta olmak üzere yabancıların girişlerini yasakladık. Mahalle girişimizde köy koruyucularımız 24 saat esasıyla bekleyerek kontrolü sağlıyorlar. Aynı zamanda hastalık geçinceye kadar komşu ziyaretlerini, misafirlikler ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın sokağa çıkmasını yasakladık. Mahalle camilerimizde anonslar yaptırarak halkımızı bilgilendiriyoruz. Mahallemizdeki kahvehaneleri kapattık, sosyal hayatımız yok. Kayabaşı Mahallesi olarak kendi karantinamızı oluşturmuş bulunmaktayız" dedi.

"MİSAFİRLİKLERİMİZİ RAFA KALDIRDIK"

Mahallede bakkallık yapan Macit Durmaz ise, "Millet teması azalttı, mahallemizin sokaklarında kimse yok zaten. Misafirliklerimizi rafa kaldırdık. Biz misafirliğe gitmiyoruz, misafir de kabul etmiyoruz. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.


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